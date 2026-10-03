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Футболист сборной Намибии: класс сборной России был виден

Футболист сборной Намибии Деон Хотто в интервью Rusfootball.info поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды с Россией.
РФС
Хотто признал заметную разницу в уровне команд.

- Это был очень хороший матч, класс сборной России был виден сегодня. Вы видели, что они выше нас на шесть-семь уровней. Намибия - маленькая страна с тремя миллионами населения, многие наши футболисты играют в местном чемпионате... Это показывает, что нам многое нужно исправлять, работать над многими вещами. Россия хорошо двигала мяч сегодня - могу выделить восьмого номера (Наиля Умярова - Прим. Rusfootball.info) - сказал защитник.

Следующий матч сборная России проведёт 6 октября в Нижнем Новгороде. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Нигерии.

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