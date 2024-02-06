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Агент: Кастаньо поможет "Краснодару" добиться успеха в этом сезоне

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Агент хавбека "Краснодара" Кевина Кастаньо Фелипе Аранго рассказал, как проходит адаптация его клиента в клубе.
Фото: Getty Images
"Кевин с каждым днем все лучше и лучше чувствует себя в "Краснодаре", он привыкает к новым требованиям. Все идет хорошо. Он точно поможет "Краснодару" добиться успеха в этом сезоне", - цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, "Краснодар" объявил о подписании контракта с опорным полузащитником Кевином Кастаньо 21 января. Стороны подписали соглашение до лета 2028 года. Ранее 23-летний игрок выступал за мексиканский клуб "Крус Асуль", в составе которого провел 15 матчей и отдал одну голевую передачу.

Краснодарцы по итогам первой части текущего сезона единолично возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 38 очков в 18 турах.

Кастаньо Краснодар
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