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Агент Зукича: мы не смогли договориться с “Уралом” по трансферу Деяна

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Балику Нибомбе, агент полузащитника Деяна Зукича, рассказал о том, что этой зимой его клиент мог перейти в “Урал”.
Фото: Getty Images
– Мы не смогли договориться с “Уралом” по трансферу Зукича. Переговоры завершены. Трансфер Деяна в РПЛ этой зимой практически невозможен.

Деян Зукич является игроком “Войводины”. 22-летний сербский футболист имеет действующее соглашение со своим клубом до июня 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 23 матчах. Деян отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: Sport24

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