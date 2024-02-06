– “Локомотиву” нужна скорость в атаке, поэтому “железнодорожникам” нужен быстрый нападающий. Дзюба — это хорошо, но его мобильным футболистом назвать нельзя, он игрок другого стиля. И возраст уже давно стучится в окошко.
Напомним, Артему Дзюбе 35 лет. Он является футболистом московского “Локомотива” с 2023 года. Его действующее соглашение с “железнодорожниками” рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счет четыре забитых мяча.
Источник: Legalbet
Билялетдинов: Дзюба в “Локомотиве” — это хорошо, но возраст уже давно стучится в окошко
Бывший тренер “Рубина” Ринат Билялетдинов считает, что “Локомотиву” нужно заменить форварда московского клуба Артема Дзюбу на более мобильного футболиста.
Фото: "Матч ТВ"