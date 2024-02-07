"Пропустили в первом и втором таймах. Если говорить о первом тайме, то до двух голов смотрелись хорошо, владели инициативой. Потом эта пятиминутка, случайный гол, всё пошло комом. Ничего страшного, это всего наша вторая игра. Пока играем по тайму, всё нормально. "Ростов" в первом тайме играл больше от обороны, движение было одинаковое. Изнутри казалось, что нормально играли", - цитирует Зиньковского "Матч ТВ".
Сегодня, 7-го февраля, московский "Спартак" уступил в товарищеской встрече "Ростову" со счетом 0:3. Голами отличились: Чернов, Комличенко и Щетинин. В текущем сезоне Зиньковский провел за московский клуб 24 матча и отметился 3-мя забитыми мячами и одной голевой передачей. Команда Гильермо Абаскаля после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Южане располагаются на десятом месте. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Зиньковский - о поражении "Ростову": изнутри казалось, что нормально играли
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о поражении "Ростову" в товарищеском матче со счетом 0:3.
Фото: ФК "Спартак"