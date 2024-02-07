"Я больше недоволен, чем доволен. Причем здесь победа, они никому не нужны, причем сейчас. Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное — катастрофа", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Сегодня, 7-го февраля, московский "Спартак" уступил в товарищеской встрече "Ростову" со счетом 0:3. Голами отличились: Чернов, Комличенко и Щетинин. Команда Гильермо Абаскаля после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Южане располагаются на десятом месте. После зимней паузы команда Валерия Карпина сыграет с "Крыльями Советов" в рамках 19-го тура РПЛ.
Карпин - о победе над "Спартаком": больше недоволен, чем доволен
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о победе над "Спартаком" в товарищеском матче со счетом 3:0.
Фото: ФК "Ростов"