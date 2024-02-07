Матчи Скрыть

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 1 1 1
Унион2 тайм

Кубок Англии

Новости
Астон Вилла
23:00
ЧелсиНе начат

Кубок Испании

Новости
Атлетико
23:30
АтлетикНе начат

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
22:45
Боруссия МНе начат

Кубок Франции

Новости
Лион
2 - 1 2 1
ЛилльЗавершен
Монпелье
0 - 0 0 0
Ницца1 тайм
Страсбург
0 - 0 0 0
Гавр1 тайм
ПСЖ
23:10
БрестНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
1 - 0 1 0
Аль-ШабабЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
СурханЗавершен
Спартак
0 - 3 0 3
РостовЗавершен

Карпин - о победе над "Спартаком": больше недоволен, чем доволен

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о победе над "Спартаком" в товарищеском матче со счетом 3:0.
Фото: ФК "Ростов"
"Я больше недоволен, чем доволен. Причем здесь победа, они никому не нужны, причем сейчас. Первые 25 минут недоволен всем абсолютно. Оборонялись на своей половине поля нормально, но все остальное — катастрофа", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".

Сегодня, 7-го февраля, московский "Спартак" уступил в товарищеской встрече "Ростову" со счетом 0:3. Голами отличились: Чернов, Комличенко и Щетинин. Команда Гильермо Абаскаля после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Южане располагаются на десятом месте. После зимней паузы команда Валерия Карпина сыграет с "Крыльями Советов" в рамках 19-го тура РПЛ.

Ростов Спартак Карпин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится