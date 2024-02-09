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Баринов: был уверен, что Тикнизян уйдет из "Локомотива" зимой

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Опорник "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился деталями личного общения с защитником команды Наиром Тикнизяном.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"У Тикнизяна сейчас хороший период в карьере. Буду невероятно рад, если он все же уедет в Европу. Мы на сборах разговаривали, еще до истории с "Зенитом", и я сказал: "Слушай, ну я был уверен, ты уедешь зимой". Всё, для того чтобы быть успешным в Европе, у него есть. А сюда он при любых обстоятельствах вернуться всегда сможет", - сказал Баринов.

В зимнее трансферное окно активный интерес к Наиру Тикнизяну проявлял санкт-петербургский "Зенит". "Локомотив" принял предложение питерцев в размере 8+2 миллионов евро, однако "сине-бело-голубым" не удалось договориться об условиях контракта с самим Тикнизяном.

В текущем сезоне Тикнизян является лучшим бомбардиром "Локомотива". На счету защитника сборной Армении 8 голов и 5 голевых передач в чемпионате и кубке России. Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Тикнизяну со стороны итальянской "Болоньи".

Источник: "Матч ТВ"

Локомотив Баринов Тикнизян
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