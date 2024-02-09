"Это странно, потому что в Турции трансферное окно закрывается уже сегодня. Этот переход невозможен. Мендес этой зимой останется в ЦСКА, если за это время не поступит какое-то серьёзное предложение. Но думаю, что такого не будет. Сейчас это сложно представить. Пока Мендес останется в ЦСКА", - сказал Флуха.
Ранее появилась информация, что турецкий "Трабзонспор" сделал "армейцам" предложение по трансферу чилийского опорника Виктора Мендеса. Предполагалось, что турки готовы заплатить за переход игрока 4 миллиона сразу и прописать бонус в размере 2-х миллионов евро.
Летом 2022-го года чилийский клуб "Эспаньола" заработал на трансфере Виктора Мендеса в ЦСКА 2.5 миллиона евро. В текущем сезоне на счету футболиста 15 матчей в составе "армейцев" в РПЛ, в которых он отметился одним взятием ворот.
Источник: "Чемпионат"
Агент - об интересе "Трабзонспора": Медес останется в ЦСКА
Агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны "Трабзонспора".
Фото: "Чемпионат"