"Спартак" связывался с нами по поводу Андрея, полузащитника "Куритибы", а не Андре, полузащитника "Флуминенсе". Но пока нет никакой информации о том, что Андрей переедет играть в Россию", - приводит слова агента "РИА Новости".
В завершившемся сезоне Андрей провел за "Куритибу" 31 матч и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего опорного полузащитника в 2,5 миллиона евро. Напомним, что московский "Спартак" после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в 19-ом туре РПЛ.
Агент игрока "Куритибы" Андрея: "Спартак" связывался с нами по поводу Андрея
Футбольный агент Карлос Лейте, представляющий интересы игрока "Куритибы" Андрея, рассказал об интересе "Спартака" к своему клиенту.
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