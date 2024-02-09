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Спартак2 тайм

Агент игрока "Куритибы" Андрея: "Спартак" связывался с нами по поводу Андрея

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Футбольный агент Карлос Лейте, представляющий интересы игрока "Куритибы" Андрея, рассказал об интересе "Спартака" к своему клиенту.
Фото: GETTY IMAGES
"Спартак" связывался с нами по поводу Андрея, полузащитника "Куритибы", а не Андре, полузащитника "Флуминенсе". Но пока нет никакой информации о том, что Андрей переедет играть в Россию", - приводит слова агента "РИА Новости".

В завершившемся сезоне Андрей провел за "Куритибу" 31 матч и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего опорного полузащитника в 2,5 миллиона евро. Напомним, что московский "Спартак" после 18-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы команда Гильермо Абаскаля сыграет с "Зенитом" в 19-ом туре РПЛ.

Спартак Российские трансферы
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