Российский тренер назвал "Спартак" самой непредсказуемой командой

- Мы от "Спартака" уже привыкли ждать непредсказуемых действий. Игры, которые они должны выигрывать, они могут не выиграть.
Могут пропустить десять за три игры, но и забивают много. "Спартак", наверное, - самая интересная и непредсказуемая команда, - поделился Кузнецов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".
После 20 туров чемпионата России московская команда занимает шестое место в турнирной таблице. В активе "Спартака" 35 набранных очков.
Ближайшую встречу "красно-белые" проведут 14 марта - в рамках 21-го тура РПЛ соперником столичного клуба станет "Зенит".