Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Российский тренер назвал "Спартак" самой непредсказуемой командой

Российский специалист Дмитрий Кузнецов высказался об игре "Спартака" под руководством Хуана Карседо.
Фото: ФК "Спартак"
По мнению тренера, московская команда остаётся одной из самых непредсказуемых в чемпионате.

- Мы от "Спартака" уже привыкли ждать непредсказуемых действий. Игры, которые они должны выигрывать, они могут не выиграть.

Могут пропустить десять за три игры, но и забивают много. "Спартак", наверное, - самая интересная и непредсказуемая команда, - поделился Кузнецов на ютуб-канале "Коммент.Шоу".

После 20 туров чемпионата России московская команда занимает шестое место в турнирной таблице. В активе "Спартака" 35 набранных очков.

Ближайшую встречу "красно-белые" проведут 14 марта - в рамках 21-го тура РПЛ соперником столичного клуба станет "Зенит".

