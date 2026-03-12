Мадридская команда добилась крупной победы - 3:0.
Главным героем встречи стал Федерико Вальверде. Полузащитник испанского клуба оформил хет-трик. Счёт был открыт на 20-й минуте после передачи голкипера "Реала" Тибо Куртуа. Вальверде реализовал момент и вывел свою команду вперёд. Спустя несколько минут уругваец забил второй мяч, а перед перерывом довёл счёт до крупного, оформив третий гол.
Во втором тайме "Реал" мог увеличить преимущество. Винисиус Жуниор получил право на пенальти, однако одиннадцатиметровый удар бразильца отразил Джанлуиджи Доннарумма.
Ответная встреча запланирована на 17 марта.
Голы: Вальверде, 20, 27, 42.
Нереализованный пенальти: Винисиус Жуниор, 58.
"Реал": Куртуа, Александер-Арнольд (Карвахаль, 83), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 46), Хёйсен, Вальверде, Тчуамени, Винисиус Жуниор, Гюлер (Камавинга, 70), Питарч (Моран, 76), Браим Диас (Мастантуоно, 76).
"Манчестер Сити": Доннарумма, Рубен Диаш, Гехи, О'Райли, Хусанов, Бернарду Силва (Аит Нури, 70), Родри, Доку, Савио (Рейндерс, 46), Семеньо (Шерки, 70), Холанд (Мармуш, 82).
Предупреждения: Доннарумма, 57, Аит Нури, 82.
"Реал" дома разгромил "Манчестер Сити"
