"Давайте будем оценивать трансфер Угальде в конце мая. Пока я могу сказать, что это молодой парень, которому будет тяжело в Москве. В этом городе много соблазна. Оправдан ли трансфер за 13 миллионов в нынешний реалиях? Когда ты тратишь не свои деньги, то это не имеет значения. Мы идем по той же траектории, что и "Зенит". Есть бюджет — его надо осваивать", - цитирует Федуна "СЭ".
Московский "Спартак" заплатил "Твенте" за трансфер форварда Манфреда Угальде 15 миллионов с учетом бонусных выплат. Игрок уже отличился забитым голом в товарищеском матче против "Шабаб Аль-Ахли" (5:0). В текущем сезоне 21-летний нападающий провел за нидерландский клуб 25 матчей и отметился 9-ю голами и 7-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 миллионов евро. Напомним, что "красно-белые" после 18-ти сыгранных туров занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы подопечные Абаскаля сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Федун - о трансфере Угальде: мы идем по той же траектории, что и "Зенит", есть бюджет - его надо осваивать
Экс-владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о трансфере Манфреда Угальде.
Фото: ФК "Спартак"