– Когда результатов нет, все обсуждают скандалы, а не футбол. Если говорить про Джикию, то весьма странно, что он не играет и может уйти. Он добротный игрок, не хуже тех, что сейчас выходят в основе.
Ранее футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника “Спартака” Георгия Джикии, публично сообщил о том, что его клиент покинет стан красно-белых, если на посту главного тренера команды останется Гильермо Абаскаль. Отметим, что текущий трудовой договор российского футболиста с москвичами истекает в конце этого сезона.
Георгию 30 лет. Он выступает за столичный коллектив с 2017 года. Вместе с красно-белыми Джикия становился чемпионом России. По сведениям СМИ, в услугах россиянина заинтересованы несколько клубов РПЛ.
Источник: RT
Филимонов – о ситуации Джикии в “Спартаке”: когда результатов нет, все обсуждают скандалы, а не футбол
Бывший вратарь “Спартака” Александр Филимонов высказался о ситуации защитника Георгия Джикии в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"