"Даниил уже прибыл в расположение "Родины", договоренность о переходе есть. Сейчас идет процесс расторжения контракта с "Локомотивом". Контракт с "Родиной" будет до конца нынешнего сезона, потом свободный агент, будем смотреть, как двигаться дальше", - цитирует Шпинева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Куликов провел за "Локомотив" 7 матчей и не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 700 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров "Родина" занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой Лиги и отстает от лидирующего махачкалинского "Динамо" на девять очков. Московский "Локомотив" располагается на четвертом месте после 18-ти сыгранных туров РПЛ и имеет в своем активе 31 очко. "Краснодар" лидирует в лиге с 38-ю очками.
Агент Куликова сообщил, что его клиент расторгнет контракт с "Локомотивом" и подпишет соглашение с "Родиной"
Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Даниила Куликова, сообщил, что его клиент расторгнет контракт с клубом и перейдет в "Родину".
Фото: ФК "Локомотив"