"Не могу сказать, нужно ли Чалову ехать в Европу. Фёдор взрослый человек, у него ещё действующий контракт с ЦСКА. Посмотрим, чем это закончится. Я слышал по поводу интереса "Зенита". Если он выберет переехать в Санкт-Петербург, я всё равно буду за ним следить и приму его выбор. Но, конечно, болельщики будут недовольны этим", - поделился Олич.
Контракт Федора Чалова с ЦСКА истекает в конце текущего года. Ранее сообщалось, что руководство "армейцев" заинтересовано в продолжении сотрудничества с форвардом, а сам игрок покинул тренировочный сбор команды и отправился в Москву ради переговоров по контракту.
Интерес к 25-летнему форварду сборной России приписывают санкт-петербургскому "Зениту", а также турецким "Трабзонспору", "Галатасараю" и "Фенербахче". Сам игрок заявлял о желании попробовать свои силы в Европе. В текущем розыгрыше РПЛ Федор Чалов записал на свой счет 8 голов и является лучшим бомбардиром "армейцев" в сезоне.
Источник: "Чемпионат"
Олич: приму выбор Чалова перейти в "Зенит", но болельщики ЦСКА будут недовольны
Экс-форвард ЦСКА Ивица Олич прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды нападающего Федора Чалова.
Фото: "Чемпионат"