– Допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию. Но нельзя сказать, что сижу и мечтаю об этом. Я всегда действую по факту. Сейчас меня все полностью устраивает в сборной Казахстана.
46-летний Магомед Адиев является главным тренером сборной Казахстана по футболу в апреля 2023 года. Вместе с данной национальной командой российский специалист попал в стыки Евро-2024.
Напомним, в Российской Премьер-Лиге Адиев работал главным тренером грозненского “Ахмата”.
Источник: Sport24
Адиев – о возвращении в Россию: нельзя сказать, что мечтаю об этом
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном возвращении в Россию.
Фото: Федерация футбола Казахстана