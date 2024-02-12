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Адиев – о возвращении в Россию: нельзя сказать, что мечтаю об этом

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном возвращении в Россию.
Фото: Федерация футбола Казахстана
– Допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию. Но нельзя сказать, что сижу и мечтаю об этом. Я всегда действую по факту. Сейчас меня все полностью устраивает в сборной Казахстана.

46-летний Магомед Адиев является главным тренером сборной Казахстана по футболу в апреля 2023 года. Вместе с данной национальной командой российский специалист попал в стыки Евро-2024.

Напомним, в Российской Премьер-Лиге Адиев работал главным тренером грозненского “Ахмата”.

Источник: Sport24

Адиев Сборная Казахстана
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