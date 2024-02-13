По данным источника, тренерский штаб ЦСКА заинтересован в приобретении центрального защитника "Витории Гимарайнш" Жорже Фернандеша. Сам игрок готов на переход в российский клуб.
В текущем сезоне центральный защитник провел за португальский клуб 27 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего португальца в 1,8 миллионов евро. Игрок выступал за все юношеские сборные Португалии. После 18-ти сыгранных туров "армейцы" занимают восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на десять очков.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": ЦСКА интересуется центральным защитником "Витории Гимарайнш" Фернандешем
Московский ЦСКА интересуется возможностью приобретения центрального защитника Жорже Фернандеша из "Витории Гимарайнш".
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