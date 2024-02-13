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Гусев: очень люблю "Зенит", но Галицкий и "Краснодар" заслужили чемпионство

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Футбольный комментатор Виктор Гусев прокомментировал чемпионскую гонку между "Краснодаром" и "Зенитом" перед возобновлением РПЛ.
Фото: официальный сайт "Краснодар"
"Я бы хотел смены чемпиона, не потому что у меня какое-то особое отношение к "Зениту". Я его очень люблю, потому что люблю Питер. Но просто ради интереса. Если будет новый чемпион – это какая-то интрига. Конечно, болельщики "Зенита" не согласятся. Но с точки зрения стороннего наблюдателя это было бы интересно, тем более Галицкий и "Краснодар" этого заслужили", - заявил Гусев.

Перед стартом весенней части сезона "Краснодар" опережает "Зенит" в турнирной таблице чемпионата России на 2 очка. В активе "горожан" 38 очков в первых 18-ти турах РПЛ. "Зенит" в таком же количестве матчей набрал 36 очков.

Матч первого круга между "Зенитом" и "Краснодаром" завершился результативной ничьей (1:1). В рамках второго круга команды встретятся друг с другом в матче 24-го тура 14-го апреля. Сезон возобновится для "Краснодара" 2-го марта матчем против "Рубина". "Зенит" в 19-м туре примет на своем поле московский "Спартак".

Источник: "Евро-футбол"

Зенит Краснодар Гусев Галицкий
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