– Если говорить в общем, то ваш чемпионат входит в топ-6: АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1 и РПЛ.
Нижегородский “Пари НН” после 18 туров чемпионата России по футболу заработал 24 балла. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.
Напомним, Зе Турбо 27 лет. С августа 2023 года форвард из Гвинеи-Бисау является футболистом нижегородского “Пари НН”. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом истекает в июне 2026 года.
Источник: “РБ Спорт”
Нападающий “Пари НН” Зе Турбо: РПЛ входит в топ-6 лиг мира
Форвард “Пари НН” Зе Турбо высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Пари НН"