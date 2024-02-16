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Нападающий “Пари НН” Зе Турбо: РПЛ входит в топ-6 лиг мира

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Форвард “Пари НН” Зе Турбо высказался об уровне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Пари НН"
– Если говорить в общем, то ваш чемпионат входит в топ-6: АПЛ, Ла Лига, Бундеслига, Серия А, Лига 1 и РПЛ.

Нижегородский “Пари НН” после 18 туров чемпионата России по футболу заработал 24 балла. Команда занимает девятое место в турнирной таблице.

Напомним, Зе Турбо 27 лет. С августа 2023 года форвард из Гвинеи-Бисау является футболистом нижегородского “Пари НН”. Его действующее трудовое соглашение с российским клубом истекает в июне 2026 года.

Источник: “РБ Спорт”

Нижний Новгород Зе Турбо
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