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Агент Фернандеша: возможно, трансфер в ЦСКА получится осуществить летом

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Футбольный агент Хелио Мартинш, представляющий интересы защитника португальской "Витории Гимарайнш" Жорже Фернандеша, высказался о возможном переходе клиента в ЦСКА.
Фото: GETTY IMAGES
"Пока мы просто переписывались и общались с ЦСКА, но ничего официального нет. Знаем, что трансферное окно закрывается 22 февраля, поэтому ждем переговоров. В курсе, что тренеру ЦСКА нравится Фернандеш, но не знаю, возможен ли этот переход сейчас. Возможно, трансфер получится осуществить летом", - цитирует Фернандеша Sport24.

В текущем сезоне Фернандеш провел за "Виторию Гимарайнш" 27 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего центрального защитника в 1,8 миллионов евро. Напомним, после 18-ти сыгранных туров московское ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 1:1 с "Ростовом" в первом матче плей-офф Кубка России.

ЦСКА Фернандеш Российские трансферы
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