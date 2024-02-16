Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
21:00
ЛеччеНе начат
Интер
23:00
СалернитанаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
22:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
23:00
НиццаНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
2 - 0 2 0
Алтын АсырЗавершен
ЦСКА
2 - 0 2 0
Родина2 тайм

Тарханов: в "Спартаке" не рассчитывают на Мозеса

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением об уходе Виктора Мозеса из состава «Спартака» по окончанию текущего сезона.
Фото: ТАСС
Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал сообщение о том, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет расположение клуба по истечению нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.

По словам Тарханова, на сегодняшний день в обойме «красно-белых» достаточно футболистов и, несмотря на уровень нигерийского хавбека, его замена не станет проблемой для москвичей.

«Если клуб не предлагает контракт, то на него не рассчитывают. Его уход – ничего страшного», передает слова Тарханова Legalbet.

Спартак Мозес Тарханов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится