Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал сообщение о том, что полузащитник «Спартака» Виктор Мозес покинет расположение клуба по истечению нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги.
По словам Тарханова, на сегодняшний день в обойме «красно-белых» достаточно футболистов и, несмотря на уровень нигерийского хавбека, его замена не станет проблемой для москвичей.
«Если клуб не предлагает контракт, то на него не рассчитывают. Его уход – ничего страшного», передает слова Тарханова Legalbet.
Тарханов: в "Спартаке" не рассчитывают на Мозеса
Экс-наставник «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением об уходе Виктора Мозеса из состава «Спартака» по окончанию текущего сезона.
Фото: ТАСС