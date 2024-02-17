"Когда был футболистом, смотрел на тренеров, думал, что они ничего не делают. Сейчас понимаю, что это тяжело, был не прав. Первое время было так, что на следующий день не хотел идти, но учеба платная, если заплатил деньги, то нужно доучиться. Пока себя не вижу главным тренером. У нас уже прошло три семестра, по три дня сидеть с 8 утра до 17 — так себе занятие", - приводит слова Жиркова "ТАСС".
Юрий Жирков выступал за ЦСКА, "Зенит", "Динамо", "Анжи", "Челси" и "Химки". На счету защитника 337 матчей в рамках российского чемпионата, 25 забитых мячей и 70 результативных передач. Также россиянин привлекался к играм за национальную сборную, всего Юрий провел 105 игр и отличился двумя голами за сборную России. Жирков является пятикратным чемпионом России, чемпионом Англии, обладателем кубка УЕФА, шестикратным обладателем Кубка России, а также бронзовым призером Евро-2008. В 2008 году российский защитник вошел в список из 30 номинантов на награду "Золотой мяч".
Жирков: пока себя не вижу главным тренером
Бывший игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о своем обучении на тренера в академии РФС.
Фото: РФС