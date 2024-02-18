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Нигматуллин: сомнительно, что второй голкипер "Краснодара" может стать первым номером "Спартака"

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Экс-голкипер московского "Спартака" Руслан Нигматуллин высказал мнение о шансах вратаря "Краснодара" Станислава Агкацева заиграть в составе красно-белых в случае возможного перехода.
Фото: РПЛ
- Сейчас у команды три хороших вратаря высокого уровня, ситуация не требует усиления. Кандидатуры, о которых писали в СМИ, не сильнее нынешних вратарей "Спартака". Не факт, что Агкацев легко выиграет конкуренцию у действующих вратарей. В "Спартаке" играют под десятикратным давлением, это непросто. Станислав пока не может стать первым номером в своём клубе. Сомнительно, что второй номер "Краснодара" может стать первым номером у красно-белых, хоть у него и очень сильный конкурент, - передаёт слова Нигматуллина Metaratings.ru.

Ранее появлялась информация о трансферном интересе московского "Спартака" к 22-летнему голкиперу "Краснодара" Станиславу Агкацеву. Агкацев является вторым вратарём чёрно-зелёных, подменяя в воротах Матвея Сафонова, в текущем сезоне на его счету 7 матчей во всех турнирах (из них только 1 в Российской премьер-лиге), 11 пропущенных мячей и 2 игры "всухую".

В состав текущей вратарской бригады "Спартака" входят 25-летний Александр Максименко (16 матчей во всех турнирах, 19 пропущенных голов, 5 игр без пропущенных), 29-летний Александр Селихов (7 матчей во всех турнирах, 8 голов, 3 игры без пропущенных) и 23-летний Илья Свинов (3 матча во всех турнирах, 10 голов).

Спартак Краснодар Агкацев Нигматуллин Российские трансферы
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