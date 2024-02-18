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Коновалов: Глушаков может попылить в Первой лиге

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Экс-игрок «Спартака» Андрей Коновалов поделился своими рассуждениями о возможном продолжении карьеры Дениса Глушакова.
Фото: ФК "Ростов"
Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Коновалов высказался относительно возможного продолжения карьеры Дениса Глушакова. По словам Коновалова, если Денису поступит предложение, то ему следует соглашаться.

Кроме того, Коновалов ставит под сомнение нынешнюю физическую форму Глушакова и думает, что из Российской Премьер-Лиги вряд ли найдется клуб, готовый предложить контракт 37-летнему футболисту, хоть у спортсмена и есть большое желание продолжать выступления.

«Денису 37 лет, я в этом возрасте карьеру закончил. Тяжело вернуться в РПЛ, но люди разные. Шансов заиграть в Премьер?лиге очень мало, а вот в Первой лиге попылить можно», - передает слова Коновалова «Матч ТВ».

Глушаков Коновалов
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