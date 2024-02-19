23-летний центральный защитник московского "Локомотива" Иван Кузьмичёв может стать игроком столичного "Торпедо", сообщают СМИ.
По данным источника, "автозаводцы" ведут с "железнодорожниками" активные переговоры по трансферу Кузьмичёва. Сообщается, что вероятность перехода игрока существенна.
Иван Кузьмичёв перешёл в "Локомотив" из "Урала" в сентябре 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 1,2 миллиона евро. В текущем сезоне на счету футболиста 6 матчей за красно-зелёных во всех турнирах без результативных действий. Контракт Кузьмичёва с "Локо" действует до конца июня 2026 года.
Источник: Metaratings.ru
Защитник "Локомотива" Кузьмичёв может перейти в "Торпедо"
По данным СМИ, "Торпедо" ведёт переговоры с "Локомотивом" по трансферу центрального защитника Ивана Кузьмичёва.
Фото: ФК "Локомотив"