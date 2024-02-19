"Он приехал с тем осознанием, что он мегазвезда: на меня играйте, я буду делать результат. Промес делает результат, ему можно где-то не добегать, но когда на поле два футболиста недорабатывают - это катастрофа. Если Бонгонда пересмотрит свое отношение, поймет, что он здесь не звезда, и начнет больше отрабатывать во время матчей и приносить пользу команде, тогда это будет игрок, который "Спартак" усилит", - цитирует Мора "Матч ТВ".
Напомним, что летом 2023 года Тео Бонгонда перешел в "Спартак" из "Кадиса" за семь миллионов евро. В текущем сезоне игрок отметился 5-ю забитыми мячами и одной результативной передачей в 22-ух матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего вингера в 5 миллионов евро. После 18-ти сыгранных туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. После зимней паузы "красно-белые" сыграют с петербургским "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ.
Мор - об игре Бонгонды: он приехал с тем осознанием, что он мегазвезда - на меня играйте, я буду делать результат
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался об игре Тео Бонгонда.
Фото: ФК "Спартак"