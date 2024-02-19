"Сезоны по-разному складываются. В этом стоит отдать должное "Краснодару", который набрал очень много очков. Для нас же все только начинается. Главное, что мы в борьбе. И имеем все шансы побороться за первое место", - цитирует Семака "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка. В 19-м туре команда Сергея Семака сыграет с московским "Спартаком", а "быки" с казанским "Рубином". Напомним, что на протяжении последних пяти сезонов "сине-бело-голубые" являются бессменными чемпионами России.с
Семак: стоит отдать должное "Краснодару", который набрал очень много очков, для нас же все только начинается
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о лидерстве "Краснодара" в турнирной таблице.
Фото: ФК "Зенит"