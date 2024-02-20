- Безусловно, он помог. Насколько? Сказать сложно. Помешали травмы и состояние, в котором Марио приехал: оно было далеким от оптимального. Ведь до прихода в "Зенит" он долгое время не играл. В такой ситуации любому футболисту, особенно возрастному, достаточно сложно сразу начать проводить много матчей, - передаёт слова Семака Matchtv.ru.
33-летний правый защитник Марио Фернандес подписал контракт с "Зенитом" в июле 2023 года. С июля 2012 года по июль 2022 года футболист выступал за московский ЦСКА, летом 2022 года по личной просьбе к руководству красно-синих приостановил карьеру и уехал в Бразилию по семейным обстоятельствам. Летом 2023 года вместо возвращения в состав ЦСКА Фернандес заключил соглашение с "Зенитом".
В текущем сезоне на счету Марио Фернандеса 15 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах без результативных действий.
Семак: безусловно, Марио Фернандес помог "Зениту". Сложно сказать, насколько
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос о том, насколько оправдал надежды клуба правый защитник Марио Фернандес.
Фото: ФК "Зенит"