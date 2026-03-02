Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Родина
2 - 1 2 1
ШинникЗавершен

Форвард "Спартака" догнал Промеса и Дзюбу по статистическому показателю

Ливай Гарсия отметился голевой передачей в выездном поединке 19-го тура РПЛ против "Сочи" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
По данным Opta Sports, нападающий повторил клубный рекорд по результативным действиям в гостевых играх чемпионата. Форвард красно-белых уже пять выездных матчей подряд завершает с голом или ассистом. Ранее подобная серия покорялась только Юре Мовсисяну, Квинси Промесу и Артёму Дзюбе.

За этот отрезок Гарсия записал на свой счёт четыре забитых мяча и две результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится