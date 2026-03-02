Форвард "Спартака" догнал Промеса и Дзюбу по статистическому показателю

Ливай Гарсия отметился голевой передачей в выездном поединке 19-го тура РПЛ против "Сочи" (3:2).

Фото: ФК "Спартак"

По данным Opta Sports, нападающий повторил клубный рекорд по результативным действиям в гостевых играх чемпионата. Форвард красно-белых уже пять выездных матчей подряд завершает с голом или ассистом. Ранее подобная серия покорялась только Юре Мовсисяну, Квинси Промесу и Артёму Дзюбе.



За этот отрезок Гарсия записал на свой счёт четыре забитых мяча и две результативные передачи.