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Деменко - о трансфере Угальде в "Спартак": это имиджевый момент, если руководители готовы выбрасывать такие деньги

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Экс-футболист Максим Деменко высказался о большой трансферной стоимости новичка московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: Imago/Global Look Press
"Я согласен с тем, что говорит Леонид Федун, и с позицией, что этот трансфер может быть имиджевым моментом. Если руководители готовы выбрасывать такие деньги… Стоит ли сейчас в чемпионате России делать такие покупки, как Угальде, чтобы взять чемпионство? Тем более в этом сезоне будет сложно отыграть отрыв. Сколько раз такое было в истории чемпионатов России? Один раз, по-моему", - сказал Деменко.

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте" за 13 миллионов евро. В случае достижения определенных бонусов, сумма трансфера может вырасти до 15 миллионов. Перед стартом весенней части сезона отставание "Спартака", который занимает 5-е место, от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков.

В сезоне 2013/14 ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого стал чемпионом России, занимая по итогам первой части сезона 5-е место. Отставание "армейцев" перед весенней частью сезона составляло 11 очков.

Источник: "gazeta.ru"

Спартак Угальде Деменко
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