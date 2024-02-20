"Я согласен с тем, что говорит Леонид Федун, и с позицией, что этот трансфер может быть имиджевым моментом. Если руководители готовы выбрасывать такие деньги… Стоит ли сейчас в чемпионате России делать такие покупки, как Угальде, чтобы взять чемпионство? Тем более в этом сезоне будет сложно отыграть отрыв. Сколько раз такое было в истории чемпионатов России? Один раз, по-моему", - сказал Деменко.
Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" из нидерландского "Твенте" за 13 миллионов евро. В случае достижения определенных бонусов, сумма трансфера может вырасти до 15 миллионов. Перед стартом весенней части сезона отставание "Спартака", который занимает 5-е место, от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков.
В сезоне 2013/14 ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого стал чемпионом России, занимая по итогам первой части сезона 5-е место. Отставание "армейцев" перед весенней частью сезона составляло 11 очков.
Источник: "gazeta.ru"
Деменко - о трансфере Угальде в "Спартак": это имиджевый момент, если руководители готовы выбрасывать такие деньги
Экс-футболист Максим Деменко высказался о большой трансферной стоимости новичка московского "Спартака" Манфреда Угальде.
Фото: Imago/Global Look Press