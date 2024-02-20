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Мостовой: у "Краснодара" нет лидера. В этом их главное преимущество

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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, чем его привлекает нынешний "Краснодар", который возглавляет чемпионскую гонку в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Краснодара"
"Думаю, там нет явного лидера. Нет одного какого-то игрока, который бы выделялся на фоне других. У "Краснодара" есть команда, лидер есть в каждой зоне, в этом и есть их главное преимущество. В защите есть Алонсо, в центре поля Сперцян и Кривцов, ну и впереди играет Кордоба. Есть костяк команды, который состоит из сильных игроков. Это и нравится мне в этом "Краснодаре", - поделился Мостовой.

"Краснодар" ушел на длительную паузу в РПЛ в статусе "Зимнего чемпиона". В активе "горожан" 38 очков в первых 18-ти матчах чемпионата. На два очка меньше имеет в своем активе действующий чемпион и победитель пяти последних лет санкт-петербургский "Зенит". Тройку замыкает московское "Динамо" с 32-мя очками в первой части сезона.

Парагвайский центральный защитник Жуниор Алонсо отыграл все 18 матчей "Краснодара" в текущем сезоне РПЛ без замен. Также во всех матчах первой части сезона на поле появлялся воспитанник "быков" Эдуард Сперцян. Сперцян и Кордоба являются лучшими бомбардирами команды в чемпионате, забив 16 мячей на двоих (по 8 - каждый)

Источник: "РБ Спорт"

Краснодар Мостовой
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