"Сейчас не готов детально говорить об этом. На данный момент мы не обсуждали продление контракта. Ближе к лету обсудим", - цитирует агента "РБ Спорт".
Тимофей Маргасов, играющий на позиции правого защитника, перешел в "Сочи" летом 2020 года из московского "Локомотива" в качестве свободного агента. Действующее соглашение 31-летнего футболиста с "барсами" истекает летом этого года. В текущем сезоне Маргасов провел за сочинскую команду 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
Агент: ближе к лету обсудим новый контракт Маргасова с "Сочи"
Агент защитника "Сочи" Тимофея Маргасова Андрей Талаев прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"