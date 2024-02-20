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Агент: ближе к лету обсудим новый контракт Маргасова с "Сочи"

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Агент защитника "Сочи" Тимофея Маргасова Андрей Талаев прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"
"Сейчас не готов детально говорить об этом. На данный момент мы не обсуждали продление контракта. Ближе к лету обсудим", - цитирует агента "РБ Спорт".

Тимофей Маргасов, играющий на позиции правого защитника, перешел в "Сочи" летом 2020 года из московского "Локомотива" в качестве свободного агента. Действующее соглашение 31-летнего футболиста с "барсами" истекает летом этого года. В текущем сезоне Маргасов провел за сочинскую команду 18 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Маргасов Сочи
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