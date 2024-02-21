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Новичок “Ростова” Сако: было бы неплохо мне получить российское гражданство

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Защитник “Ростова” Умар Сако заявил о желании получить российское гражданство.
Фото: ФК "Ростов"
— Было бы неплохо мне получить российское гражданство. Но выступать за сборную России я не смогу, так как выходил на поле за сборную Кот-д’Ивуара.

Напомним, в январе стало известно о том, что “Ростов” достиг договоренности об аренде 27-летнего ивуарийского защитника Умара Сако. Умар Сако ранее выступал за болгарскую “Арду”, куда перешел в 2022 году.

Источник: "РБ Спорт"

Ростов Сако
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