— Было бы неплохо мне получить российское гражданство. Но выступать за сборную России я не смогу, так как выходил на поле за сборную Кот-д’Ивуара.
Напомним, в январе стало известно о том, что “Ростов” достиг договоренности об аренде 27-летнего ивуарийского защитника Умара Сако. Умар Сако ранее выступал за болгарскую “Арду”, куда перешел в 2022 году.
Источник: "РБ Спорт"
Новичок “Ростова” Сако: было бы неплохо мне получить российское гражданство
Защитник “Ростова” Умар Сако заявил о желании получить российское гражданство.
Фото: ФК "Ростов"