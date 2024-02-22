София Хоф, представляющая в суде интересы форварда «Спартака» Квинси Промеса сообщила о том, что решение суда по делу о контрабанде наркотических средств не является окончательным, потому игрока нельзя считать виновным.
По словам адвоката, апелляционный суд Амстердама после подачи апелляции должен провести полную проверку дела, а также Хоф надеется на публичное слушание, во время которого планирует повторно высказать все имеющиеся жалобы по решению суда.
«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно — вердикт суда не является окончательным», - передает слова Хоф «Матч ТВ».
Адвокат Промеса: вердикт суда не является окончательным
Адвокат игрока «Спартака» Квинси Промеса София Хоф сообщила о том, что решение суда по виновности ее клиента не является окончательным.
Фото: "СЭ"