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Адвокат Промеса: вердикт суда не является окончательным

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Адвокат игрока «Спартака» Квинси Промеса София Хоф сообщила о том, что решение суда по виновности ее клиента не является окончательным.
Фото: "СЭ"
София Хоф, представляющая в суде интересы форварда «Спартака» Квинси Промеса сообщила о том, что решение суда по делу о контрабанде наркотических средств не является окончательным, потому игрока нельзя считать виновным.

По словам адвоката, апелляционный суд Амстердама после подачи апелляции должен провести полную проверку дела, а также Хоф надеется на публичное слушание, во время которого планирует повторно высказать все имеющиеся жалобы по решению суда.

«Мы обязательно подадим апелляцию на решение суда. Это может означать лишь одно — вердикт суда не является окончательным», - передает слова Хоф «Матч ТВ».

Промес Спартак
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