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Полузащитник "Сочи" Батырев перешел в "Сокол"

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Полузащитник "Сочи" Амир Батырев перешел в "Сокол" на правах аренды.
Фото: ФК "Сочи"
Полузащитник "Сочи" Амир Батырев перешел в "Сокол" на правах аренды до конца текущего сезона.

Батырев провел за "Сочи" в текущем сезоне 18 матчей и не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 300 тысяч евро. Напомним, что южане занимают последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров и имеют в своем активе 11 очков.

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