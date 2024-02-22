Полузащитник "Сочи" Батырев перешел в "Сокол"

Полузащитник "Сочи" Амир Батырев перешел в "Сокол" на правах аренды.

Фото: ФК "Сочи"

Полузащитник "Сочи" Амир Батырев перешел в "Сокол" на правах аренды до конца текущего сезона.



Батырев провел за "Сочи" в текущем сезоне 18 матчей и не отметился голевыми действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 300 тысяч евро. Напомним, что южане занимают последнюю строчку в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров и имеют в своем активе 11 очков.