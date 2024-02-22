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Президент "Урала" Иванов - о трансфере Ионова: договорились очень быстро, долго не думали

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о трансфере полузащитника Алексея Ионова.
Фото: ФК "Ростов"
"Договорились очень быстро, долго не думали. Парень был свободным агентом. Решили, что он еще сможет порадовать своей игрой футбольный мир", - цитирует Иванова "Матч ТВ".

В первой части текущего сезона Ионов выступал за "Ростов", полузащитник провел 17 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро. Ранее Алексей выступал за "Динамо", "Краснодар", "Зенит", "Анжи" и ЦСКА. На счету Ионова 39 матчей за сборную России и четыре забитых мяча.

Урал Иванов Российские трансферы
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