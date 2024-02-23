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Орещук: "Динамо" точно будет в тройке. Не снимаю их со счетов в борьбе за первое-второе место

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Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук оценил перспективы бело-голубых в весенней части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
- Пока из того, что я вижу, точно будут в тройке. Перевыполнят свой план на этот сезон занять пятое место. Похоже на то, что будут в тройке. И сейчас я не снимаю их со счетов в борьбе за первое-второе место, - цитирует Орещука Metaratings.ru.

По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги московское "Динамо" находится на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 32 очка в 18 матчах. Бело-голубые отстают от "Краснодара" на 6 очков и от "Зенита" на 4 очка, отрыв команды Марцела Лички от идущих четвёртым и пятым столичных "Локомотива" и "Спартака" составляет 1 и 2 очка соответственно.

Динамо Орещук
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