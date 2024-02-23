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Marca: в будущем Карпин может возглавить "Сельту"

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Один из редакторов популярного испанского издания Marca Хуан Кастро высказал свое мнение о наставнике сборной России Валерии Карпине.
Фото: Global Look Press
Редактор издания авторитетного испанского издания Macra Хуан Кастро поделился своими рассуждениями относительно главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина.

По словам Кастро, на данный момент приглашать Карпина в «Сельту» не имеет смысла, так как российский специалист возглавляет национальную сборную и «Ростов».

Однако Кастро отметил, что спустя несколько лет руководство «Сельты» может обратиться к данному варианту, так как он неплохой специалист.

«Возможно, когда-нибудь Карпин вернется в Испанию. Думаю, в будущем он мог бы возглавить «Сельту». Сейчас команда находится в кризисе — приглашение Карпина могло бы стать хорошим решением», - передает слова Кастро «РБ Спорт».

Ла Лига Сельта Ростов Сборная России
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