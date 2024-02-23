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Игрок "Акрона" Данилкин – о Черчесове: в гневе он страшен

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Бывший футболист «Динамо» Егор Данилкин высказался о бывшем главном тренере «бело-голубых» Станиславе Черчесове.
Фото: "Чемпионат"
Экс-футболист «Динамо» ныне выступающий за «Акрон» Его Данилкин поделился своими воспоминаниями о бывшем главном тренере «сине-голубых» Станиславе Черчесове. По словам Данилкина, наставник умел расположить к себе и помочь отцовским советом. Несмотря на его публичный образ, как сообщил Егор, в личном общении Станислав Черчесов совершенно другой.

«В гневе он страшен. Под горячую руку Черчесову лучше не попадаться – это точно. Бутылками он, конечно, не кидался, но я хорошо помню его выражение лица в такие моменты», - передает слова Данилкина Metaratings.

Динамо Акрон Данилкин Черчесов
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