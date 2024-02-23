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Экс-президент "Спартака" Червиченко – о трансферах "Зенита": не понимаю, на что они потратили такие деньги

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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился рассуждениями о трансферных тратах «Зенита».
Фото: oSporteTV
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о тратах «Зенита» в прошедшее зимнее траснферное окно. Напомним, что на новых игроков питерцы потратили около 30 миллионов евро.

По словам Червиченко, он не готов на данный момент сказать, повлекут ли за собой траты улучшение качества игры. Также Червиченко отметил, что «Зенит» делает ставку не на один сезон и хочет обогнать «Спартак» по количеству чемпионских титулов.

«Не ожидал каких-то топовых трансферов. Даже не понимаю, на что «Зенит» умудрился потратить такие деньги этой зимой. Но чемпионство можно вырвать только с новыми игроками», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Червиченко Зенит Российские трансферы Спартак
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