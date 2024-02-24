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Дьяков: у "Динамо" не было смысла усиливаться - cостав хорошо укомплектован

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Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о трансферном окне "бело-голубых".
Фото: ФК "Динамо"
"У "Динамо" не было смысла усиливаться. Состав хорошо укомплектован. В ЦСКА, например, сколько лет маленькая обойма? У "Динамо" же состав очень приличный с качественными игроками. Для ротации у них полно людей", - цитирует Дьякова "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно московское "Динамо" не приобрели ни одного футболиста. Напомним, что после 18-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третью строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. После зимней паузы команда Марцела Лички сыграет с "Локомотивом" в рамках 19-го тура РПЛ.

Динамо Дьяков
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