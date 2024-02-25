"Согласен ли я с Радимовым, что "Спартак" приедет в Питер, получит трешку и поедет домой? У меня примерно такое же мнение. "Зенит" в порядосе сейчас. "Спартак"? Они тоже вроде что-то выигрывают", - цитирует Аршавина "РБ Спорт".
Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится 2-го марта на стадионе в Петербурге. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. Московский "Спартак" располагается на пятой строчке и отстает от лидера на восемь очков. Напомним, что в 5-ом туре "сине-бело-голубые" одержали победу над "красно-белыми" со счетом 3:1 в Москве.
Аршавин: согласен ли я с тем, что "Спартак" приедет в Питер, получит трешку и поедет домой? У меня примерно такое же мнение
Фото: "Матч ТВ"