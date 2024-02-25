Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
1 - 0 1 0
Шеффилд ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
2 - 2 2 2
СельтаЗавершен
Бетис
3 - 1 3 1
АтлетикЗавершен
Лас-Пальмас
0 - 0 0 0
Осасуна2 тайм
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
3 - 2 3 2
ФрозинонеЗавершен
Кальяри
1 - 1 1 1
НаполиЗавершен
Лечче
0 - 4 0 4
Интер2 тайм
Милан
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
2 - 2 2 2
ВольфсбургЗавершен
Боруссия Д
2 - 3 2 3
ХоффенхаймЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
Фрайбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ланс
2 - 3 2 3
МонакоЗавершен
Гавр
1 - 2 1 2
РеймсЗавершен
Ницца
0 - 0 0 0
КлермонЗавершен
Тулуза
3 - 1 3 1
ЛилльЗавершен
ПСЖ
1 - 1 1 1
РеннЗавершен
Марсель
22:45
МонпельеНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Челси
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
1 - 1 1 1
ХимкиЗавершен

Аршавин: согласен ли я с тем, что "Спартак" приедет в Питер, получит трешку и поедет домой? У меня примерно такое же мнение

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Зенита" Андрей Аршавина высказался о матче 19-го тура между "Спартаком" и "Зенитом".
Фото: "Матч ТВ"
"Согласен ли я с Радимовым, что "Спартак" приедет в Питер, получит трешку и поедет домой? У меня примерно такое же мнение. "Зенит" в порядосе сейчас. "Спартак"? Они тоже вроде что-то выигрывают", - цитирует Аршавина "РБ Спорт".

Матч между "Спартаком" и "Зенитом" состоится 2-го марта на стадионе в Петербурге. После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка. Московский "Спартак" располагается на пятой строчке и отстает от лидера на восемь очков. Напомним, что в 5-ом туре "сине-бело-голубые" одержали победу над "красно-белыми" со счетом 3:1 в Москве.

Спартак Зенит Аршавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится