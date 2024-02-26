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Алан Дзагоев проходит стажировку в московском ЦСКА

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Экс-игрок "армейского" клуба Алан Дзагоев проходит стажировку в спортивном блоке ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Алан Дзагоев сейчас проходит стажировку в спортивном блоке ЦСКА: скаутинг, анализ данных с помощью наших современных инструментов. Видно, что Алану очень нравится, и мы конечно рады такой вовлеченности со стороны нашей легенды", - сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год, полузащитник провел за московский клуб 395 матчей, забил 77 мячей и отдал 93 результативные передачи. Позже игрок выступал за казанский "Рубин", а закончил карьеру в греческой "Ламии" в ноябре 2023 года. Также Алан принял участие в 59-ти встречах за сборную России и отметился 9-ю голами. Напомним, что московское ЦСКА занимает восьмую строчку в турнирной таблице российского чемпионата после 18-ти сыгранных туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на десять очков.

Источник: Sport24

ЦСКА Дзагоев
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