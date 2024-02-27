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Агент Роналдо: он очень хорошо подготовлен к возобновлению чемпионата и может забить 10 мячей до конца сезона

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Агент новичка "Ростова" Роналдо Хулио Сезар Гранха поделился ожиданиями от игры своего клиента за донской клуб.
Фото: ФК "Ростов"
"Роналдо очень хорошо подготовлен и рад возобновлению чемпионата. Сколько голов до конца сезона он забьет? По мне, он бы забил около 10 голов, но это зависит не только от него, а и от всей команды", - цитирует агента "РБ Спорт".

Напомним, "Ростов" официально объявил о трансфере вингера болгарского "Левски" Роналдо 12 января. 23-летний крайний нападающий провел в нынешнем сезоне 25 матчей, в которых забил 7 голов и отдал одну результативную передачу.

"Ростов" финишировал на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам первой части текущего сезона. Подопечные Валерия Карпина набрали 21 очко в 18 сыгранных турах. 1 марта ростовчане возобновят сезон после зимней паузы домашним матчем против самарских "Крыльев Советов".

Роналдо Ростов
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