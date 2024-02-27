- Они втягиваются, мы довольны. Конечно, для того, чтоб быть готовыми на 100%, одного месяца недостаточно. Думаю, что к началу следующего сезона они уже полноценно вольются, адаптируются к тренировкам, которые у нас проходят. Вне зависимости от нагрузки и интенсивности, это другие тренировки, и к ним тоже нужно адаптироваться. В целом мы довольны тем, как ребята работают, как они себя чувствуют в команде, - приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".
В состав "Зенита" из Санкт-Петербурга в январе 2024 года влились четыре новых футболиста, трое из которых являются бразильцами и ранее были игроками бразильских клубов. За 15 миллионов евро у "Палмейраса" был куплен 26-летний вингер Артур, из "Коринтианса" за 9 миллионов евро переехал 18-летний вингер Педро, "Флуминенсе" продал "Зениту" за 5 миллионов евро 26-летнего центрального защитника Нино. Также сине-бело-голубые выкупили у "Краснодара" за 850 тысяч евро трансфер 26-летнего атакующего полузащитника Ильзата Ахметова.
Перед рестартом сезона "Зенит" с 36 очками в 18 матчах идёт вторым в турнирной таблице РПЛ, уступая 2 очка "Краснодару".
Семак - о новичках "Зенита": чтобы быть готовыми на сто процентов, одного месяца недостаточно
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, как проходит адаптация новичков команды.
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