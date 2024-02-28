"Команды ещё пытаются за что-то бороться и претендовать, но ещё много туров впереди. Для меня "Динамо" — это команда, которая может побороться за второе, может быть, даже за первое. Не стоит обращать внимание ни на то, как команда играла до Нового года, ни на то, как команда играла на сборах. На сборах все команды всегда в разных состояниях", - цитирует Дьякова Metaratings.
Напомним, что после зимней паузы "Динамо" сыграет с "Локомотивом" в рамках 19-го тура чемпионата России. После 18-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. Подопечные Марцела Лички обыграли "Зенит" со счетом 1:0 в первом матче 1/8 финала Кубка России. В зимнее трансферное окно московский клуб не совершил ни одного трансфера "на вход", однако клуб покинул полузащитник Данил Лесовой.
Дьяков: "Динамо" - это команда, которая может побороться за второе, может быть, даже за первое место в РПЛ
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался об амбициях "бело-голубых" на вторую часть сезона.
Фото: "Чемпионат"