Болельщики воронежского "Факела" перед рестартом весенней части текущего сезона-2023/2024 Российской премьер-лиги раскупили 8 тысяч абонементов на Центральный стадион профсоюзов, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу клуба.
По итогам осенней части сезона "Факел" занимает в турнирной таблице 11 место, набрав 21 очко в 18 матчах. Воронежцы возобновят сезон 3 марта выездным матчем 19 тура РПЛ против "Пари НН", на своём поле команда Сергея Ташуева сыграет 30 марта против "Оренбурга" в рамках 22 тура.
Источник: Metaratings.ru
"Факел" продал 8 тысяч абонементов на весеннюю часть РПЛ
Количество проданных воронежским "Факелом" абонементов на весенние матчи РПЛ текущего сезона составило 8 тысяч.
Фото: МатчПремьер