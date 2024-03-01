Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением касательно будущего матча между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 19-го тура РПЛ, который состоится 2 марта в 19:30 по московскому времени.
По словам Орлова, сама по себе смена чемпиона не является благом, так как футболисты демонстрируют на поле свои навыки и у кого они лучше, тот и побеждает. Также Орлов отметил, что «Зенит» не должен отдавать чемпионские регалии только потому, что кому-то из-за этого станет интереснее смотреть РПЛ.
«Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл. Мы видим и слышим, что пишется, говорится, как раздуваются интриги, вбиваются какие-то клинья», - передает слова Орлова «Чемпионат».
Орлов: Москва мечтает, чтобы "Зенит" проиграл
Популярный комментатор Геннадий Орлов поделился рассуждениями относительно грядущего матча между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках РПЛ.
Фото: "РИА Новости"