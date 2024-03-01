Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов высказался о возможном отсутствии нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса в матче против «Зенита» в рамках 19-го тура РПЛ. Напомним, что встреча начнется 2 марта в 19:30 по московскому времени.
По словам Пименова, Промес является ключевым исполнителем и лучшим футболистом в составе «красно-белых». Также бывший форвард добавил, что Квинси в каждом матче демонстрирует лидерские качества.
«Для «Спартака» отсутствие Промеса — большая проблема, минус 50% силы команды», - передает слова Пименова «Матч ТВ».
Пименов: отсутствие Промеса – это минус 50 процентов силы "Спартака"
Бывший нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мнением о важности Квинси Промеса для «Спартака».
Фото: Global Look Press