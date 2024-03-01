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Радимов: я не считаю, что этот состав "Динамо" способен бороться за чемпионство

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Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался о чемпионских амбициях "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
"Если они хотят бороться, то, конечно, глубина скамейки "бело?голубым" тоже нужна. Но я думаю, в этом году "Динамо" просто основательно все подготовит уже к следующему сезону. Они неплохо выступают, тот же "Зенит", как мы помним, обыграли. Но точечные усиления для борьбы за первое место необходимы. Пока я не считаю, что этот состав "Динамо" способен бороться за чемпионство", - приводит слова Радимова "РБ Спорт".

После 18-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на шесть очков. Команда Марцела Лички сыграет с "Локомотивом" 3-го марта в рамах РПЛ. "Бело-голубые" одержали победу над "Зенитом" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0, а также обыграли петербургский клуб в 3-ем туре РПЛ со счетом 3:2. В зимнее трансферное окно московский клуб не приобрел ни одного игрока, однако клуб покинул полузащитник Данил Лесовой, который присоединился к "Маккаби" из Хайфы.

Радимов Зенит Динамо
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